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Назван победитель восьмого сезона проекта «Голос.Дети»

Шоу-бизнес
Назван победитель восьмого сезона проекта «Голос.Дети»
Pr Scr youtube.com  /  The Voice Kids Russia/Голос Дети

Москва, 1 мая. Победитель восьмого сезона шоу «Голос.Дети» получит миллион рублей и возможность записать собственный сингл.

По итогам зрительского голосования победу в шоу одержал Владислав Тюкин, наставником которого была певица Светлана Лобода. Свои голоса за юношу отдали 43,7% телезрителей. Владиславу 12 лет, он родом из Петербурга, где учился в детской школе искусств. Для мальчика это уже не первый серьезный конкурс. В 2018 году он участвовал в шоу «Звезда эстрады», в конкурсах композиторов имени Андрея Петрова и этюдов Карла Черни.

Вместе с Тюкиным за победу боролись еще две участницы: Мария Политикова из команды Басты и подопечная Егора Крида Елизавета Трофимова.

Награду — статуэтку, карту с суммой 1 млн рублей на счету и сертификаты на запись сингла — победителю вручил на сцене главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта. По данным пресс-службы канала, деньги, собранные во время зрительского голосования, направят в фонд борьбы с лейкемией.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в колонке для ФАН ответил на критику в адрес шоу «Голос.Дети», где все чаще звучат песни на английском, а не русском языке. По его словам, подобные претензии бесперспективны, поскольку сегодня песни служат исключительно «средством развлечения», а моду диктует «даже не телевидение, которое вынуждено принимать и переваривать новые форматы».

баста лобода крид голос. дети Тюкин
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