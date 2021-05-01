Полиция задержала сотрудника мэрии Сочи за получение многомиллионной взятки

Сочи, 1 мая. Директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в прошлом году генеральный директор строительной компании рассказал знакомому подозреваемого о планах возвести апартаментный комплекс на земельном участке, находящемся в его собственности. Приятель злоумышленника предложил собеседнику за вознаграждение, которое предназначалось директору департамента, сократить время для процедуры выдачи разрешений на строительство. За отказ автору инициативы пригрозили созданием условий, при которых строительство станет невозможным.

Против сотрудника мэрии Сочи и его знакомого возбуждены уголовные дела по статьям о получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве. Факт передачи средств был зафиксирован стражами правопорядка в рамках спецоперации по задержанию правонарушителей.

«Понимая, что действия подозреваемых носят противоправный характер, (гендиректор строительной компании. — Прим. ФАН) обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы», — говорится в заявлении пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю.

Ранее за получение взятки в размере 1,2 млн рублей задержали следователя МВД из Перми. В обмен на вознаграждение он должен был помочь подозреваемому избежать уголовной ответственности, уточнили в главном управлении ведомства по Пермскому краю.