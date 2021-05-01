МИД РФ оценил действия посольства США о прекращении выдачи виз

Москва, 1 мая. Посольство США на территории Москвы проявило архаичность в вопросе прекращения выдачи неиммиграционных виз. Об этом написано в Telegram-канале Министерства иностранных дел РФ.

Представители дипмиссии назвали решение вынужденными мерами по сокращению персонала. В российском внешнеполитическом ведомстве такую причину сравнили с некомпетентностью руководства самого органа.

МИД РФ напомнил, что американское посольство и раньше регулярно работало с задержками. Иногда ожидание встречи с консулом длилось около года. В сообщении указано, что в аналогичных учреждениях России оформление визы не занимает более десяти дней.

Ранее в МИД прокомментировали высказывание депутата Европарламента, которому запретили въезд в Россию. Он назвал санкции Москвы «угрозой», которая не сможет заставить Европу «замолчать».