Иосифу Сталину прочат победу на выборах в Индии

Нью-Дели, 1 мая. Политик, названный в честь руководителя СССР Иосифа Сталина, баллотируется на выборах в одном из индийских штатов. Согласно предварительным данным, скорее всего, он победит.

Экзитполы показали, что партия M.K. Stalin's Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) одержала победу в штате Тамил Наду на юге Индии с большим отрывом. Глава партии получил имя в честь Сталина благодаря выбору своего отца — одного из индийских министров, переизбиравшегося четыре раза подряд.

Родившийся всего за несколько дней до смерти своего тезки в 1953 году индийский Сталин — убежденный демократ. В одном из интервью 2019 года он рассказал, что несколько раз попадал в неловкие ситуации в России из-за своего имени.

«Как только я приземлился в российском аэропорту, меня попросили назвать мое имя. Когда я сказал Сталин, многие люди в аэропорту начали косо смотреть на меня, — вспоминал политик в беседе с Times of India. — Проверяя мой паспорт, чиновники задали мне несколько вопросов, прежде чем меня впустили».

Результаты выборов в Тамил Наду объявят в воскресенье.

"As soon as I landed at a Russian airport, I was asked to mention my name. When I said 'Stalin' many people at the airport started looking at me," the Indian politician told the Times of India, adding: "Many people in Russia didn't like Joseph Stalin."https://t.co/FwrDPWGx5q — AFP News Agency (@AFP) April 30, 2021

Как отмечает Daily Mail, депутат Сталин присоединился к «элитной группе из двух политиков, которых назвали в честь диктаторов». В Намибии 54-летний Адольф Гитлер Уунона стал невероятной международной звездой, когда его партия выиграла региональные выборы в ноябре.

В списке кандидатов, напечатанном в правительственной газете, его имя было сокращено до «Адольф Х», но оно было полностью опубликовано на официальном сайте результатов. Политик не скрывал возмущения сокращением своей фамилии, обвиняя оппозиционные партии в заговоре с целью его дискредитации.

В одном из интервью он отметил, что его отец «не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер», когда назвал его в честь немецкого диктатора. При этом политик рассказал, что совершенно не похож на своего тезку.