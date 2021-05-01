Amazon в первом квартале 2021 года установил рекорд продаж

Вашингтон, 1 мая. Выручка американской компании Amazon по итогам первого квартала 2021 года выросла на 44%, при росте операционных доходов более чем в два раза.

Выручка интернет-компании второй квартал подряд превышает 100 миллиардов долларов. Согласно отчету, прибыль Amazon оказалась выше, чем за предыдущие три полных года, с 2017 по 2019, когда показатель составлял 24,7 миллиарда долларов.



За первый квартал 2021 года чистая прибыль Amazon составила 8,107 миллиарда долларов. Это в несколько раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда компания заработала 2,535 миллиарда долларов. Выручка за первые три месяца текущего года достигла 108,518 миллиарда долларов (+44%).

Недавно основатель Tesla Илон Маск за одни сутки потерял 2,1 млрд долларов. Акции компании после публикации отчетности упали на 3% из-за того, что инвесторы оказались разочарованы отсутствием конкретных целей по поставкам электромобилей на текущий год.