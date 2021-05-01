Треснутое стекло камеры Galaxy S20 привело Samsung к громкому судебному разбирательству

Вашингтон, 1 мая. Представители корпорации Samsung могут оказаться на скамье подсудимых из-за трещины в стекле камеры смартфона Galaxy S20.

Коллективный иск против компании подала американская юридическая фирма Hagens Berman, представляющая интересы пострадавших пользователей. В прошлом году покупатели смартфона столкнулись с неприятной ситуацией: внезапно и без причины трескалось стекло, прикрывающее камерный блок смартфона. Некоторые экземпляры и вовсе выглядели так, как будто их целенаправленно разбили.

В корпорации Samsung проблему признали только частично и отказали пострадавшим в гарантийном ремонте. Небольшую стеклянную панель пользователям предлагали заменить за свой счет. Стоила работа 400 долларов (порядка 30 тыс. рублей). Представители компании объяснили столь высокую стоимость замены стекла необходимостью отправлять смартфон на фабрику в Южную Корею для ремонта.

flickr.com / samsungtomorrow

В судебном иске компании предъявили обвинения в несоблюдении прав покупателей и перекладывании устранения дефекта на конечного пользователя. Юристы ищут других пострадавших, обещая им компенсации, если дело в суде будет выиграно.

В августе 2017 года главу Samsung Ли Чжэ Ена признали виновным по обвинениям во взяточничестве, растратам, укрывательстве нелегальных доходов, нелегальном переводе средств за рубеж и лжесвидетельстве. Сторона гособвинения требовала для него 12 лет тюрьмы, однако суд приговорил его к пяти годам колонии.

В феврале 2018 года Верховный суд Сеула, рассмотрев апелляцию Ли Чжэ Ена, заменил пятилетний тюремный срок на условный. Он был освобожден сразу после оглашения приговора.