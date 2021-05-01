Первый канал объявил о проведении трансляций конкурса «Евровидение-2021»

Москва, 1 мая. Первый канал будет вести прямые трансляции с полуфиналов и финала конкурса «Евровидение», который пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Трансляции будут начинаться в 22:00 по московскому времени. Первый полуфинал покажут 18 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В нем выступит певица Манижа, которая представляет в этом году Россию. Она появится на сцене под третьим номером.

«Первый канал представляет прямые трансляции с конкурса песни «Евровидение-2021», который открывается 18 мая на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) и в котором примут участие представители 39 стран», — сообщили в пресс-службе телеканала.

Второй полуфинал состоится 20 мая, а финал пройдет — 22 мая. Комментировать конкурс будут телеведущая Яна Чурикова и телепродюсер Юрий Аксюта. Организаторы приняли решение допустить 3,5 тысячи зрителей. Шоу своими глазами смогут увидеть только те, кто купил билеты в 2020 году.