Путин утвердил закон об увековечивании памяти погибших солдат

Москва, 1 мая. Президент России Владимир Путин подписал закон об увековечивании памяти погибших воинов. Соответствующий документ представлен на сайте правовой информации.

Закон устанавливает сроки информирования об обнаружении останков погибших воинов и их захоронения. Заявление о нахождении останков должно быть сделано в течение трех дней, а на погребение отводится три месяца.

До завершения процедуры на месте обнаружения запрещено проводить все работы, в ходе которых могут повредиться останки. Полномочия по уходу за последними, по их захоронению и перезахоронению возлагаются на региональные власти.

Путин ранее подписал закон о проведении медосмотра перед призывом в армию. Документ обязывает назначать контрольное медосвидетельствование при несогласии с результатами первичного врачебного осмотра.