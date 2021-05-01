Блинкен обсудит поставки оружия США на Украину во время визита в Киев

Вашингтон, 1 мая. Вопросы относительно военной поддержки Украины со стороны США находятся на повестке визита американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.

Политик планирует прибыть в украинскую столицу 5 мая. Тема поставок оружия государству затрагивает сферу безопасности, в рамках которой Вашингтон предоставляет Киеву существенную летальную и нелетальную помощь, напомнил Филип Рикер — исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

«Это часть регулярного взаимодействия между нашим посольством и теми, кто находится в регулярном контакте с украинскими официальными лицами», — заявил он на брифинге, посвященном поездке Блинкена.

Визит госсекретаря в Киев будет проходить в два дня. В ходе поездки он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.