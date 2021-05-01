Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 01:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:27
Общество
Скабеева в эфире шоу «60 минут» «уколола» гостя программы за поход к гадалке
01:19
Шоу-бизнес
Назван победитель восьмого сезона проекта «Голос.Дети»
01:18
Происшествия
Полиция задержала сотрудника мэрии Сочи за получение многомиллионной взятки
01:06
Политика
МИД РФ оценил действия посольства США о прекращении выдачи виз
01:06
Весь мир
Иосифу Сталину прочат победу на выборах в Индии
01:03
Экономика
Amazon в первом квартале 2021 года установил рекорд продаж
01:00
Политика
Пограничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном как репетиция большой войны
01:00
Экономика
Германия заинтересована в производстве «зеленого» водорода в России
00:55
Технологии
Треснутое стекло камеры Galaxy S20 привело Samsung к громкому судебному разбирательству
00:50
Общество
Первый канал объявил о проведении трансляций конкурса «Евровидение-2021»
00:32
Общество
Движение по Садовнической набережной будет перекрыто в Москве до 30 мая
00:25
Общество
Путин утвердил закон об увековечивании памяти погибших солдат
00:24
Политика
Блинкен обсудит поставки оружия США на Украину во время визита в Киев
00:23
Общество
Десятидневные майские выходные стартовали в России
00:14
Экономика
Путин утвердил новые правила предоставления социальных льгот семьям военных
00:09
Политика
Дипломат Биган назвал случайностью скандальное заявление Байдена о Путине
23:55
Технологии
Apple случайно рассекретила дату поступления новых гаджетов в магазины
23:44
Шоу-бизнес
Гузеева поддержала столкнувшуюся с хамами Кудрявцеву
23:42
Политика
Путин подписал закон о новых правилах размещения социальной рекламы в Сети
23:38
Общество
Получивший гражданство РФ Стивен Сигал решил продать особняк в Аризоне
Все новости

Блинкен обсудит поставки оружия США на Украину во время визита в Киев

  /   Обновлено: 01 мая 2021 01:31
Политика
Блинкен обсудит поставки оружия США на Украину во время визита в Киев
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 1 мая. Вопросы относительно военной поддержки Украины со стороны США находятся на повестке визита американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.

Политик планирует прибыть в украинскую столицу 5 мая. Тема поставок оружия государству затрагивает сферу безопасности, в рамках которой Вашингтон предоставляет Киеву существенную летальную и нелетальную помощь, напомнил Филип Рикер — исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

«Это часть регулярного взаимодействия между нашим посольством и теми, кто находится в регулярном контакте с украинскими официальными лицами», — заявил он на брифинге, посвященном поездке Блинкена.

Визит госсекретаря в Киев будет проходить в два дня. В ходе поездки он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

украина сша оружие блинкен
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 183970 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 174371 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 142609 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 140357 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 132376 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Все новости / Политика / Блинкен обсудит поставки оружия США на Украину во время визита в Киев
Рейтинг@Mail.ru