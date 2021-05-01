Десятидневные майские выходные стартовали в России

Москва, 1 мая. Длинные майские выходные начались в России. Решение объявить дополнительные нерабочие дни между праздниками приняли власти страны.

Предложение продлить майские праздники поступило от главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По ее словам, это необходимая мера для того, чтобы добиться стабильной эпидемиологической обстановки в стране.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила ситуацию с COVID-19 в России как «более менее стабильную», но подчеркнула, что обстановку продолжают отслеживать. Она призвала регионы аккуратно снимать ограничения, а жителям посоветовала вакцинироваться.

С предложением Анны Поповой согласился президент РФ Владимир Путин. Он подписал соответствующий указ. Россияне в этом году будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.