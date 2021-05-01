Путин утвердил новые правила предоставления социальных льгот семьям военных

Москва, 1 мая. Президент России Владимир Путин подписал закон о социальных льготах для членов семей тех военнослужащих, которые погибли в боевых действиях, не успев получить статус ветерана.

Согласно изменениям, в список ветеранов можно будет отнести военных, которые погибли в бою, но не получили при жизни соответствующий статус. Вместе с тем семьи этих военнослужащих получат все необходимые льготы, указанные в действующем законе.

Еще одно изменение в российское законодательство касается медицинского освидетельствования перед прохождением службы в армии. По новым правилам, призывник сможет оспорить решение первичного обследования.