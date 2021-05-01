Дипломат Биган назвал случайностью скандальное заявление Байдена о Путине

Вашингтон, 1 мая. Президент США Джозеф Байден пошел на поводу у журналиста, влившись в заданную им антироссийскую риторику, в рамках которой и сделал резкое заявление в адрес Владимира Путина.

Такую точку зрения на скандальное интервью демократа высказал бывший первый замгоссекретаря Стивен Биган. По его словам, резкие слова о главе российского государства были внушены ему собеседником. Глава Белого дома «просто выпалил» провокационное заявление, не успев дать себе отчет. Его соратники не стали бы побуждать говорить такое.

«Но, как и всегда делается в политике, (помощники. — Прим. ФАН) быстро смыкают ряды и пытаются представить заслугой ошибочные заявления лидеров. Мне приходилось это делать», — отметил американский дипломат во время выступления на площадке Аспенского форума.

В скором времени Байден и Путин могут провести очную встречу. Ранее американские конгрессмены положительно оценили возможные переговоры лидеров. Мероприятие, вероятнее всего, пройдет летом после саммита «Большой семерки» в июне.