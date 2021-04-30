Apple случайно рассекретила дату поступления новых гаджетов в магазины

Москва, 30 апреля. Дата продаж новинок от Apple была представлена в метаданных официального сайта компании. Позднее эту информацию подтвердили сразу несколько инсайдеров.

Сейчас сведения о выходе новых iPad Pro, iMac и Apple TV 4K удалены из метаданных сайта. В них говорилось, что продажи гаджетов стартуют 21 мая текущего года. Официальный продавец продукции Apple John Lewis представил анонс планшетов с указанием аналогичной даты.

iPad Pro, iMac и Apple TV 4K были презентованы в рамках последнего Apple Event. В ходе мероприятия производитель объявил о продажах гаджетов во второй половине мая. Стоимость iPad Pro составит от 77 до 106 тысяч рублей, iMac обойдется по цене от 130 тысяч рублей, Apple TV будет стоить от 16 тысяч рублей.

Apple ранее представила новые версии операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5. Обновления предоставили пользователям поддержку контроллеров Xbox Series X и PlayStation 5.