Гузеева поддержала столкнувшуюся с хамами Кудрявцеву

Москва, 30 апреля. Телеведущая Лера Кудрявцева не смогла сдержать эмоций, столкнувшись с хамами в поезде. Артистка призналась, что теряется при встрече с невоспитанными людьми.

На своей странице в Instagram Кудрявцева поделилась чувством полной растерянности перед хамством, которое позволяют себе некоторые сограждане. Судя по сторис теледивы, в пятницу она проехалась на поезде «Сапсан» в VIP-вагоне. Однако попутчики оказались не самыми лучшими.

Pr Scr instagram.com / @leratv

«Вот скажите мне, как можно ехать в поезде и битый час громко на весь вагон трындеть по телефону? Ну, выйди в тамбур, напиши SMS… Пока заканчивала сообщение, вроде замолчал. Аллилуйя! Как вы относитесь к таким ситуациям? Может, это я просто псих?» — написала Кудрявцева на своей странице.

Мнение звезды разделяют ее поклонники и коллеги. В частности ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева не скрывает своего гнева от поведения «хамов».

«Хамы, Лер! Всегда об этом думаю. Хотят жить, как в Швейцарии, но сознание Шариковых», — ответила она на пост Кудрявцевой.

Pr Scr instagram.com / @leratv

Певица Саша Савельева посоветовала решать подобные проблемы без истерик.

«Надо просто просить быть тише или постучать ему в стенку», — написала она.

Ранее телеведущая раскритиковала молодежь после конфликта Ларисы Долиной и Вали Карнавал на шоу юмориста Максима Галкина «Музыкалити». Кудрявцева обрушилась на блогера с критикой, возмутившись, что молодежь не уважает старших. По ее словам, «все эти блогеры — это же временное явление», поскольку они не хотят работать и учиться.