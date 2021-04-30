Путин подписал закон о новых правилах размещения социальной рекламы в Сети

Москва, 30 апреля. Новая минимальная квота для публикации социальной рекламы в интернете составит 5 %. Соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин.

С текстом документа можно ознакомиться на официальном портале правовой информации. Подобные меры уже действуют для рекламы на ТВ и на уличных транспарантах. На первом этапе нововведения затронут сервисы «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Google и Facebook.

Еще одним изменением в законодательстве стала отмена «дня тишины» перед голосованием. Соответствующую поправку внесли на рассмотрение депутаты Госдумы РФ.