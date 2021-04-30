Получивший гражданство РФ Стивен Сигал решил продать особняк в Аризоне

Финикс, 30 апреля. Американский актер Стивен Сигал стал российским гражданином в 2016 году. Через несколько лет после этого он решил продать свое поместье в Аризоне.

Дом был выставлен на продажу за 3,775 млн долларов. На днях Сигал снизил цену. Сейчас особняк актера оценивается в 3,395 млн долларов.

Поместье расположено в охраняемом элитном поселке Carefree Ranch Homesteads на участке площадью около 4,85 гектара. В доме есть четыре спальни, несколько гостевых комнат, пять санузлов, домашний кинотеатр, мини-офис и тренажерная зона.

На участке имеется гостевой дом со всеми удобствами и своей кухней. Будущий покупатель также получит гараж на три автомобиля, бассейн и площадку для барбекю.

В апреле Стивену Сигалу исполнилось 68 лет. За свою карьеру он успел сняться в более чем 50 фильмах.