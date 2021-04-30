Украинская певица вслед за Ани Лорак обвинила Меладзе в домогательствах

Москва, 30 апреля. В адрес продюсера Константина Меладзе поступили новые обвинения в харассменте. Украинская певица Оля Полякова поддержала скандальное заявление своей коллеги Ани Лорак.

Ранее Лорак в программе «Судьба человека» призналась, что Меладзе предлагал ей интимные отношения в обмен на помощь в музыкальной карьере. Но после того, как продюсер озвучил условия дальнейшего сотрудничества, певица отказалась.

Заявления Лорак, как сообщал ФАН, возмутили ее коллег. В частности, Светлана Лобода, ранее выступавшая в группе «ВИА Гра» под руководством Меладзе, отметила, что сейчас все помешаны на харассменте, и «женщины пользуются моментом и просто хоронят карьеры великих артистов». Критика прозвучала и от Лолиты Милявской, которая заверила, что за всю карьеру никто и никогда не пытался соблазнить ее в обмен на продвижение по карьерной лестнице.

С певицами не согласилась Полякова. В видеообращении на своей странице в Instagram она подчеркнула, что поддерживает Лорак.

«Хочу заявить, что верю Ани Лорак. Думаю, она говорит правду только потому, что я сама получила такое предложение от этого же человека. Может быть, это повезло или не повезло только нам с Ани получить подобное предложение. Мы об этом никогда не узнаем, потому что это принято замалчивать», — заявила певица.

Полякова подчеркнула, что тему харассмента необходимо обсуждать открыто, чтобы помочь другим девушкам.

Мнения подписчиков певицы об этой ситуации разделились. Одни поддержали звезду, разделив ее точку зрения. Другие наоборот подвергли ее критике, посчитав, что та хочет «пропиариться» на горячей теме.