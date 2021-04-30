Росстат представил данные по смертности среди пациентов с COVID-19

Москва, 30 апреля. COVID-19 в марте стал основной причиной смерти 15 тысяч пациентов в России. Еще в 2 454 случаях он рассматривался в качестве предполагаемой причины смерти.

Соответствующие данные приводит Росстат в своей ежемесячной статистике. Всего выделяется четыре группы смертей пациентов с диагностированным COVID-19. В первую группу входят случаи, при которых коронавирус стал главной причиной смерти, во вторую — случаи, которые требуют дополнительных исследований, в третью — случаи, при которых COVID-19 спровоцировал обострение основного заболевания, в четвертую — случаи, в которых коронавирус не связан с осложнениями заболеваний, вызвавших летальный исход.

Осложнения, ставшие причиной летального исхода, COVID-19 в марте спровоцировал у 1 401 пациентов. В 4 857 случаях коронавирус не стал причиной смерти и не повлиял на развитие осложнений.

Согласно данным Росстата, в феврале COVID-19 стал причиной смерти 17,12 тысячи человек, у 1 956 пациентов он вызвал осложнения, а в 5 708 случаях заболевание не оказало большого влияние на развитие летальных осложнений. Всего с апреля прошлого года в России скончались 249 702 пациента с диагностированным или предполагаемым COVID-19.

За последние сутки на территории России подтверждено 8 731 новых случаев заражения коронавирусом. Соответствующие данные ранее представил оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 в стране.