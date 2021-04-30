Захарова лаконично ответила на заявление спикера ЕП из-за санкций России

Москва, 30 апреля. Санкции не заставят молчать Россию. Руководство страны продолжит обеспечивать реализацию собственных интересов вопреки стремлению ЕС заставить страну следовать по выгодному курсу.

Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление спикера Европарламента Давида Сассоли в ответ на введение запрета на въезд в Россию. Он назвал санкции Москвы «угрозами», которые не смогут заставить Брюссель онеметь. Дипломат максимально сдержанно ответила европейскому политику в своем Facebook.

«1) Нас тоже. 2) А мы разве угрожали?» — написала представитель министерства в социальной сети.

Ранее Россия запретила въезд в страну для восьми граждан и представителей официальных структур ЕС в ответ на санкции сообщества против государства. Полный список лиц опубликован на сайте дипведомства.