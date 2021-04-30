Путин утвердил новые правила прохождения медосмотра перед призывом в армию

Москва, 1 мая. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому призывнику будет назначено контрольное медосвидетельствование в случае его несогласия с результатами первичного.

В тексте документа сказано, что дополнительная проверка будет проводиться местной комиссией в соответствии с правилами о проведении военно-врачебной экспертизы. Он был опубликован 30 апреля на портале правовой информации.

Путин также подписал законопроект о новых правилах размещения социальной рекламы в интернете. По новым правилам, ее квота для размещения в Сети составит 5%.