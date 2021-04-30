ВОЗ разрешила применение вакцины Moderna в чрезвычайных ситуациях

Женева, 30 апреля. Вакцина против COVID-19 производства американской компании Moderna включена в перечень рекомендованных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Соответствующее решение приняла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Разработка стала пятой по счету из одобренных международной организацией.

Ранее специалисты Moderna вместе с коллегами из Национального института здоровья США приступили к клиническим исследованиям очередного препарата для профилактики коронавирусной инфекции. Добровольцами выступили 45 человек.