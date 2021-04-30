Путин узаконил запрет иметь вид на жительство за рубежом для госслужащих

Москва, 30 апреля. Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете иметь вид на жительство за границей и иностранное гражданство для госслужащих, военных и ряда других категорий граждан.

Законы вступят в силу с 1 июля этого года. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Также Путин утвердил закон, по которому сотрудники госорганов или органов местного самоуправления обязаны уведомлять работодателя об отсутствии гражданства России. Кроме того, работникам станет необходимо сообщать о наличии иностранного гражданства, подданства или вида на жительство.

Также российский лидер подписал закон о создании условий для развития trade-in бытовой техники. Нововвдения начнут действовать в РФ с 2022 года.