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Путин узаконил запрет иметь вид на жительство за рубежом для госслужащих

  /   Обновлено: 30 апреля 2021 23:46
Общество
Путин узаконил запрет иметь вид на жительство за рубежом для госслужащих
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 30 апреля. Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете иметь вид на жительство за границей и иностранное гражданство для госслужащих, военных и ряда других категорий граждан.

Законы вступят в силу с 1 июля этого года. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Также Путин утвердил закон, по которому сотрудники госорганов или органов местного самоуправления обязаны уведомлять работодателя об отсутствии гражданства России. Кроме того, работникам станет необходимо сообщать о наличии иностранного гражданства, подданства или вида на жительство.

Также российский лидер подписал закон о создании условий для развития trade-in бытовой техники. Нововвдения начнут действовать в РФ с 2022 года.

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