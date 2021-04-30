Пенсионеры в Нидерландах заселились в первый напечатанный на 3D-принтере дом

Амстердам, 30 апреля. Пожилые супруги из Нидерландов въехали в первый в Европе дом, полностью построенный с помощью 3D-технологии. Об этом сообщает The Guardian.

Для особенного дома будут и особенные ключи. Чтобы войти в бунгало с двумя спальнями, супругам установили специальные приложения на мобильных телефонах.

Как отметил генеральный директор компании Weber Benelux, на печать дома площадью 94 квадратных метра потребовалось всего 120 часов. Специалисты считают строительство домов с помощью 3D-печати способом сокращения расходов и ущерба окружающей среде. Кроме того, новые технологии позволяют сооружать строения в короткий срок.

Ранее ученые из Севастопольского государственного университета заявили, что начнут выпускать металлические чернила для 3D-печати. Отмечается, что инновационное сырье поможет выпускать механические детали или ювелирные изделия.