SPA-вагоны для туристических поездов могут появится в России

Москва, 30 апреля. Возможность создания специальных SPA-вагонов для туристических поездов рассматривает РЖД. Об этом сообщил заместитель гендиректора холдинга Дмитрий Пегов.

По его словам, в вагонах должен появиться душ для того, чтобы длинная поездка прошла с комфортом для путешественников. В данный момент инициатива прорабатывается. Сроки реализации пока не уточняются. Создание SPA-вагонов является не просто задачей, поскольку «такой подвижной состав раньше не применялся на российских железных дорогах», подчеркнул Пегов.

«В проработке в том числе находится вагон-SPA. Но это в проработке. Я думаю, что, конечно же, к этому Дню железнодорожника (1 августа. — Прим. ФАН) мы не успеем, но постараемся этот проект все-таки реализовать», — сказал Пегов.

Недавно стало известно, что РЖД запустила дополнительные «Сапсаны» из Москвы в Санкт-Петербург и обратно в период майских праздников. В компании отметили, что это было сделано из-за большого спроса на поездки между двумя городами.