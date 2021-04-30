«Честное» селфи Дмитрия Маликова разделило поклонников на два лагеря

Москва, 30 апреля. Поклонники певца Дмитрия Маликова привыкли, что их кумир, кажется, совсем не стареет. Однако новый пост в соцсети вызвал у публики неоднозначную реакцию.

Музыкант опубликовал на своей странице в Instagram селфи из лифта. На будничном снимке он предстал без концертного грима и любимых звездами фильтров. Выглядел при этом артист очень серьезно и даже сосредоточенно.

Поклонники «неожиданно» для себя обнаружили, что 51-летний Маликов уже не молод. В комментариях они разразились сожалениями и даже критикой: многим не понравился новый цвет волос певца.

«Постарел Димон…» — пишет в комментариях пользователь под ником dmstepanov_ru.

«Глупый дядька, косящий под молодежь. Если бы мой муж делал бы селфи, я бы с ним не жила. Они с этим типом ровесники», — негодует sunshine_dance77.

«Уже подтяжку надо делать», — добавил duma2929.

«Вообще-то на старости лет уже пора подстричься», — считает lele__elen_.

Pr Scr instagram.com / @dmitriy_malikov

Преданные фолловеры вступили с критиками в спор и поддержали звезду. Многие отметили, что Маликов «помолодел» или просто «не изменился» со времен своих золотых хитов. Сам же артист игнорирует колкие замечания.

В конце прошлого года Маликову пришлось ответить на слухи о завершении музыкальной карьеры. В соцсети он призвал не верить интернету, подчеркнув, что «не собирается уходить со сцены». Поклонники музыканта очень обрадовались, узнав такую новость.

Слухи о завершении карьеры появилась после интервью Маликова для YouTube-шоу «Личные связи». В беседе с ведущим певец назвал поп-музыку уделом молодых и отметил, что пора давать дорогу новым исполнителям.