МО РФ представило информацию о проведении парадов и салютов в День Победы

Москва, 30 апреля. Подробная информация о проведении в городах РФ праздничных мероприятий по случаю 76-летия Победы появилась на сайте Минобороны РФ. Ознакомиться с ней могут все желающие.

Россияне могут узнать о военных парадах, времени и месте проведения салютов и фейерверков по случаю праздника. При помощи детальной инфографики можно увидеть численность личного состава и техники на парадах. Последние пройдут на территории 20 российских городов 9 Мая.

Артиллерийские салюты и фейерверки прогремят в Калининграде, Новосибирске, Севастополе, Мурманске, Владивостоке, Хабаровске, Екатеринбурге, Волгограде и еще 12-ти городах страны. В военных парадах по всей России примут участие свыше 60 тысяч военных, порядка 1,8 тысячи единиц боевой техники, около 300 самолетов и вертолетов, говорится на сайте Минобороны РФ.

Военный парад в Санкт-Петербурге возглавит легендарный советский танк Т-34. Парадные колонны в Северной столице традиционно пройдут по Дворцовой площади.