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«День тишины» при многодневном голосовании официально отменен в России

  /   Обновлено: 30 апреля 2021 23:26
Общество
«День тишины» при многодневном голосовании официально отменен в России
администрация.рф  /  Администрация городского округа Подольск

Москва, 30 апреля. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене «дня тишины» при проведении многодневного голосования. Документ доступен на интернет-портале правовой информации.

В тесте указано, что теперь в России вводится положение о завершении предвыборной агитации в 00:00 первого дня голосования при условии его проведения в течение нескольких дней. Соответствующую поправку ранее внесли депутаты Госдумы РФ.

Также российский лидер подписал закон о запрете изымать домашних животных у российских граждан за долги. Инициатива была выдвинута в сентябре прошлого года.

выборы путин закон день тишины
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