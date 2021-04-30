«День тишины» при многодневном голосовании официально отменен в России

Москва, 30 апреля. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене «дня тишины» при проведении многодневного голосования. Документ доступен на интернет-портале правовой информации.

В тесте указано, что теперь в России вводится положение о завершении предвыборной агитации в 00:00 первого дня голосования при условии его проведения в течение нескольких дней. Соответствующую поправку ранее внесли депутаты Госдумы РФ.

Также российский лидер подписал закон о запрете изымать домашних животных у российских граждан за долги. Инициатива была выдвинута в сентябре прошлого года.