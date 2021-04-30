Владимир Путин подписал закон о штрафах за неуказание статуса СМИ-иноагента

Москва, 30 апреля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит штраф до 50 тысяч рублей за распространение в СМИ материалов СМИ-иноагента без указания этого статуса.

Согласно закону, распространение в средствах массовой информации материалов иностранного издания, выполняющего функции иноагента или российского юрлица, включенного в реестр СМИ-иноагентов без указания этого статуса будет караться штрафом для граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

Кроме этого, закон вводит дополнительные условия для обеспечения прав представителей СМИ при освещении ими публичных мероприятий. В том числе, устанавливается обязанность журналиста использования ясно видимого отличительного признака представителя средства массовой информации.