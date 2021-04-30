Стихия огня — одна из самых древних стихий, с которыми человек живет бок о бок не одну тысячу лет. Ее опасность можно приравнять к таким явлениям, как ураган, шторм, землетрясение. И сколько разумные люди живут на земле, столько же они пытаются эту стихию взять под контроль. История знает немало примеров, когда огонь стирал с лица земли города вместе с жителями, оставляя на месте пожарищ пустыни. А если учесть, что огонь был всегда спутником цивилизации — на нем готовили еду, около него грелись — то можно себе только представить масштаб бедствий. В России до XIX–XX веков все поселения возводились из дерева: деревянными были жилые постройки, хранилища с запасами еды и урожая, храмы, общественные помещения. Все накопленные веками знания в виде рукописей могли в один момент сгореть вместе с библиотекой. На тушение пожара собирались всем народом, иначе остановить его было невозможно. Тогда-то и появились первые пожарные дружины, целью которых было противостояние разрушительному огню.

Сегодня мы поговорим о профессии пожарный, ФАН готов поделиться с вами интересными фактами из жизни пожарной охраны и рассказать, где учиться на пожарного, если вы решили им стать.

Чем занимаются пожарные?

Сотрудники пожарной охраны — это люди, обладающие специальными навыками борьбы с огнем, способные оперативно и с наименьшими потерями локализовать очаг возгорания. Для этого они используют самые последние достижения науки и техники.

Внутри службы существует своя иерархия. Пожарные в специальных огнеупорных костюмах — это лишь часть команды. Самыми первыми сигнал тревоги получают диспетчеры. После короткого диалога с позвонившим оператор определяет степень сложности возгорания и самую территориально близкую к очагу пожара пожарную часть. Информация передается руководителю подразделения, и дальше уже дежурные бойцы с огнем в течение 20 секунд должны собраться, надеть специальные костюмы и выехать в сторону бедствия.

Прибыв на место, пожарные оценивают ситуацию и определяют порядок действий. Поскольку пожары бывают разной сложности, то и количество задействованных бойцов будет различным. Если локализация пожара — это небольшая отдельно стоящая постройка, то достаточно одного пожарного расчета — машины с несколькими бойцами. Пожар, охвативший большую территорию, при сильном ветре грозящий перекинуться на соседние объекты, требует «вмешательства» нескольких машин, а в ряде случаев и участия пожарной авиации.

После того, как пламя потушено, необходимо все задокументировать: начальник караула составляет акт, а пожарный инспектор формирует протокол, где подробно описывает чрезвычайное происшествие и его участников. Пострадавших от пожара направляют в больницу, свидетелей привлекают к опросам. Цель подобных мероприятий — выявить настоящую причину произошедшего и его виновников, если таковые имеются.

Для профилактики и предотвращения пожаров предусмотрены отдельные меры. Существует система государственных противопожарных стандартов, разработанных для разных учреждений, следовать которой обязаны все владельцы зданий и руководители организаций. Оснащенность противопожарным оборудованием и соблюдение мер безопасности регулярно проверяется пожарными инспекторами. Помимо этого, в школах, колледжах и трудовых коллективах проводят профилактические беседы и лекции, цель которых — повысить бдительность граждан, а также информировать их о том, как действовать в экстренных ситуациях.

Бойцы пожарных расчетов (иначе, отделений) работают в круглосуточном режиме, посменно. В то время, когда нет вызова на объект, пожарные занимаются физическими тренировками, учатся максимально эффективно оказывать первую помощь пострадавшим, работать с новым оборудованием, а также проходят специальные тренинги, где разрабатывают планы противопожарных операций.

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Кому подойдет профессия сотрудника пожарной охраны?

Работа бойца пожарного расчета всегда была и будет связана с риском для жизни. Если это обстоятельство вас не останавливает, то добро пожаловать в профессию! Однако даже в этом случае стоит учитывать, что в ряды пожарных берут далеко не всех, ведь для этой профессии характерны большая физическая нагрузка и тяжелые условия труда. Прежде всего, медицинская комиссия выявит состояние вашего здоровья — как физического, так и психологического. Обмундирование, которое приходится надевать пожарным на вызов, весит около 30 кг. Представьте, что в этих костюмах вы должны проявить чудеса сноровки и быстроту реакции. Тем более что тушение пожара иногда занимает не одни сутки и подниматься на верхние этажи приходится пешком, так как лифт использовать во время пожара ни в коем случае нельзя.

Скорость реакции и стрессоустойчивость в экстремальных условиях также является базовым требованием среди прочих психологических качеств пожарного. Ведь ему нужно не только пробраться в зону огня, но и спасти чью-то жизнь и самому выйти из горящего здания живым и невредимым. Предсказать, как поведет себя огонь, крайне затруднительно. Поэтому нужно оценивать свои действия на много шагов вперед. И быть готовым к самым печальным последствиям: не всегда жертв пожара можно спасти. А тем, кого удалось вытащить из огня, часто нужна первая медицинская помощь еще до приезда бригады медиков. Медлить нельзя, поэтому помогать пострадавшим приходится силами бойцов пожарной службы. Тем же, кто не пострадал от пожара, но пережил шоковое состояние, необходима психологическая поддержка, и это умение тоже входит в перечень профессиональных качеств пожарного.

Где учатся на пожарных?

Как уже упоминалось ранее, пожарная команда — это слаженная работа многих специалистов. Найдется в ней место и представительницам прекрасного пола — например, в отделе операторов. Диспетчеры и операторы обычно проходят курсы, по длительности не превышающие двух месяцев. А вот пожарный спасатель — это уже тот, кто выезжает на сигнал тревоги и непосредственно участвует в противопожарных операциях. Для получения профессии он, прежде всего, должен подать документы в региональное отделение МЧС России (Министерство чрезвычайных ситуаций). Обязательное условие для обучения — наличие полного среднего образования, служба в армии и прохождение медкомиссии. По итогам претендент получает категорию от 1 до 4 (оценка состояния здоровья), согласно которой он может быть допущен к выполнению тех или иных пожарных работ. Чтобы участвовать в операциях по тушению пожаров, нужно иметь группу 1 и 2, а лучше — все четыре. Далее с пожарным подписывают договор о его зачислении в основной личный состав пожарного расчета или работу на определенный срок — так называемый «срочный договор». Причем к тем, кто входит в личный состав, требования выше и значительно строже, чем к «срочникам».

Затем начинается обучение необходимым навыкам. Противопожарная подготовка включает три этапа: индивидуальное обучение по месту службы, курсовое обучение и стажировка. Можно пройти обучение в колледже, получив на руки аттестат о среднем специальном образовании. В Москве учебное заведение, выпускающее пожарных, называется «Технический пожарно-спасательный колледж».

Кроме обучения на базе курсов МЧС и обучения в колледже, в нашей стране существует ряд высших учебных заведений, которые занимаются подготовкой специалистов пожарной безопасности. Например, Академия Государственной противопожарной службы (Москва), Университет Государственной противопожарной службы (Санкт-Петербург), Уральский институт ГПС. Готовят пожарных и в военных вузах: Военно-воздушная Академия имени Н. Жуковского и Ю. Гагарина, Военный институт имени А. Хрулева — не зря пожарных, как и военных, называют «бойцами». По окончании этих вузов можно претендовать не только на должность инспектора по противопожарной безопасности, но и работать в судебной экспертизе, в противопожарной IT-сфере, а также инженером в области эксплуатации транспортно-технологических машин.

Какие базовые знания потребуются для работы пожарным? Это, прежде всего, хорошее знание химии, физики, электротехники, а также высокий уровень физической подготовки. Для поступления в вузы потребуются русский язык и математика, а точнее — результаты ЕГЭ по этим дисциплинам.

Очевидный вопрос: сколько зарабатывает пожарный? Средняя зарплата бойца пожарной команды невысока — всего 24 тыс. рублей. Однако к ней добавляются различные коэффициенты и надбавки — в зависимости от заслуг конкретного человека и правил, установленных в регионе, а также премии. Операторы и диспетчеры в среднем по стране получают около 18–20 тыс., плюс те же надбавки. Инспекторы, осуществляющие надзор, зарабатывают примерно 40–50 тыс. рублей.

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Что должен уметь и знать профессиональный пожарный?

Сотрудник пожарной организации, вне зависимости от занимаемой должности, обязан хорошо разбираться в законодательных актах, в правилах пользования противопожарными системами и способах работы с людьми в экстремальных ситуациях. Ниже мы приводим примерный перечень тех сфер деятельности и знаний, которые необходимы профессиональному пожарному. Пожарный должен:

• Знать основные правовые и нормативные акты, регулирующие работу противопожарной службы РФ;

• Уверенно ориентироваться в способах эксплуатации аварийной и противопожарной техники, противопожарного оборудования, индивидуальных средств защиты;

• Знать о горючих свойствах материалов и побочных эффектах горения;

• Иметь представление о различных вариантах и способах локализации очагов возгорания, а также ликвидации последствий техногенных катастроф;

• Хорошо разбираться в способах борьбы с огнем в жилых помещениях, а также тактиках тушения возгораний в промышленных помещениях;

• Обладать навыками спасения и эвакуации людей из задымленных и горящих помещений;

• Знать основной перечень противопожарных требований к зданиям и помещениям, социально значимым объектам;

• Понимать принципы организации и эксплуатации противопожарного водопровода, иметь навыки использования пожарных гидрантов;

• Уметь оказать первую помощь людям с ожогами, переломами, кровотечениями, отравлениями угарным газом.

pixabay.com / Jürgen Sieber

Преимущества и недостатки профессии

Про пожарных в народе ходит шутка: «Наша работа хороша, когда ее нет». Действительно: нет пожаров — нет и пострадавших, нет ущерба. Перечислим основные плюсы и минусы профессии пожарный.

Плюсы специальности:

• востребованность: профессия пожарный будет нужна всегда и везде;

• рутина и однообразие пожарным не грозит;

• огромная благодарность со стороны спасенных: люди помнят своих благодетелей всю оставшуюся жизнь;

• государственная социальная поддержка, всевозможные льготы и денежные вознаграждения;

• много полезных навыков и знаний не только в сфере пожарной безопасности, но и в медицине, и в психологии;

• карьерный рост: начав с обычного подразделения, можно дослужиться до работника Министерства.

Минусы профессии:

• экстремальные ситуации с угрозой для здоровья и жизни, опасность травм;

• высокий фактор стресса;

• большая физическая нагрузка, иногда зашкаливающая по своим параметрам;

• ненормированный рабочий график: иногда бороться с огнем приходится не один день;

• высокая ответственность и самостоятельность: пожарный в опасной ситуации должен уметь распределить свои силы так, чтобы не только нейтрализовать пожар, но и вытащить из горящего здания людей, и выйти самому.