Евросоюз оставил за собой право ввести ответные меры на санкции России

Брюссель, 30 апреля. Руководство Европейского союза имеет право принять меры против России в ответ на санкции. Об этом говорится в совместном заявлении Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента.

Авторами сообщения выступили их председатели Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и Давид Сассоли. В обращении они назвали действия России «подтверждением» выбора пути конфронтации с Евросоюзом.

«ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей», — сказано в документе.

Ранее Россия ввела запрет на въезд в страну для восьми граждан и представителей официальных структур ЕС. Меры приняты в ответ на санкции Евросоюза против РФ. В Москве отметили нежелание Брюсселя урегулировать разногласия через двусторонний диалог.