Путин запретил забирать питомцев у должников

Москва, 30 апреля. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещено изымать домашних питомцев за долги. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Инициатива поступила в Госдуму в сентябре 2020 года от глав комитетов по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова и по экологии Владимира Бурматова. Изменения внесли в гражданский процессуальный кодекс.

Домашних питомцев предполагается включить в перечень имущества, которое запрещено изымать за долги. В подобный перечень уже входят сельскохозяйственные животные, такие как кролики, пчелы, племенной, молочный и рабочий скот, птица, олени. Нельзя забирать и корма, которые нужны для их содержания.

И хотя домашних животных забирать уже нельзя, у должника могут изъять единственное жилье. Для этого необходимо соблюсти некоторые условия. Эту меру разрешил Конституционный суд РФ.