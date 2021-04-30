Путин подписал закон о создании условий для развития trade-in бытовой техники

Москва, 30 апреля. Новые налоговые условия для развития trade-in электронной и бытовой техники начнут действовать в России со следующего года. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Документ ранее одобрили в Совете Федерации. С 2022 года организации будут выплачивать налог на добавленную стоимость (НДС) исключительно с разницы между стоимостью выкупа б/у техники у человека и ценой ее последующей продажи. В таком случае выкупать ее будет в несколько раз дороже. Точный список бытовой и электронной продукции утвердит правительство.

Глава государства также подписал закон о введении запрета на изъятие домашних питомцев в счет уплаты долгов хозяина. Документ обнародован на официальном портале правовой информации.