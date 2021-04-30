Задолженность банку или бывшим партнерам по бизнесу — серьезный повод для беспокойства. А вмешательство коллекторской организации лишь усугубляет ситуацию. Частые звонки, угрозы, обещания физической расправы — все это выбивает должника из «колеи» и наносит ущерб здоровью.

Имеют ли право коллекторские фирмы действовать таким способом? Каковы требования к их работе со стороны действующего законодательства? И что делать, если угрожают коллекторы: названивают по телефону, отправляют пугающие сообщения или подстерегают у дома? О правилах поведения в такой ситуации журналисту ФАН рассказала адвокат Екатерина Антонова.

фото из личного архива Екатерины Антоновой /

Закон о коллекторах в 2021 году

Компании, которые занимаются столь сомнительной деятельностью, теоретически работают в правовом поле. В нашей стране есть законодательная база, позволяющая «микрофинансовым организациям», каковыми и являются коллекторские конторы, оказывать помощь физическим и юридическим лицам в возврате просроченной задолженности.

Закон о деятельности коллекторов был принят в 2016 году и с тех пор не менялся. Он рассматривает права и обязанности представителей таких фирм, и устанавливает требования к ним. Одно из таких требований — запрет на бесконтрольную работу. Просто зарегистрировать фирму, находить клиентов-кредиторов и всяческими способами «убеждать» должников возвращать деньги уже не получится.

«Организация, которая предоставляет «помощь» по возврату долгов, может работать официально только после включения в государственный реестр, — комментирует Екатерина Антонова. — Если в реестре компания не значится, ее деятельность противозаконна».

Реестр коллекторских фирм появился в 2017 году, ведет его Федеральная служба судебных приставов. Она же контролирует их деятельность, и при выявлении нарушений может из реестра «вычеркнуть». Если это происходит, компания теряет право работать официально. Неофициально же оказывать услуги крайне невыгодно, так как штрафы за незаконную коллекторскую деятельность значительны: от 500 тыс. рублей для граждан и до 2 млн рублей для юридических лиц.

Федеральное агентство новостей /

Имеют ли право коллекторы звонить должникам и приходить к ним

По закону представители таких фирм должны соблюдать «регламент» общения с должником. Согласно общим требованиям, в качестве меры воздействия могут применяться как личные встречи, так и телефонные звонки, sms-сообщения и письма.

Однако названивать должнику или встречать его после работы «сколько душе угодно» коллектор права не имеет. Для встреч действует ограничение — не более раза в неделю. Для телефонных звонков тоже есть «лимит»:

• не более раза в день;

• не более двух звонков в течение недели;

• не чаще восьми «разговоров по телефону» в месяц.

Не имеют права коллекторы беспокоить людей в вечернее, ночное время. Звонки и встречи запрещены в рабочие дни с 10 вечера до 8 утра. Выходные и праздники тоже должны быть свободными от общения с настойчивыми «просителями»: с 8 вечера и до 9 утра никаким образом «трогать» должника нельзя.

«Способы взаимодействия между коллектором и должником могут быть прописаны в соглашении между ними, — уточняет Антонова. — Но в любом случае, компании обязаны придерживаться установленных норм, независимо от требований, предъявляемых к ним кредитором».

Закон требует от коллекторов соблюдать вежливость и благоразумие при общении с должником. Приехать к нему домой представитель компании право имеет, например, чтобы передать письменное уведомление из рук в руки или провести беседу.

Но вот если заемщик беседовать не намерен и домой пускать визитеров не хочет, он вполне может закрыть перед ними дверь или вовсе не открывать ее. Попытки силой проникнуть в квартиру и тем более потребовать или изъять имущество, недопустимы и являются нарушением закона.

unsplash.com / NordWood Themes

Имеют ли право коллекторы звонить родственникам и приходить на работу

В общении с «третьими» лицами: родственниками или работодателем, — у коллекторских фирм совсем узкие полномочия. Если коллекторы приходили на работу, значит, они уже нарушили закон, и на их действия можно жаловаться в «соответствующие службы». Звонить на работу они также права не имеют: ни начальнику, ни коллегам, ни самому должнику.

Для общения с родственниками они обязаны попросить письменное разрешение у должника, и если его не получат, значит, привлекать близких людей к неприятному диалогу тоже нельзя. Исключение составляют ситуации, когда кто-то из близких выступил поручителем по кредиту. Вот тогда меры «коллекторского воздействия» могут быть обращены и на поручителя, но только на него, а не на всех членов семьи.

Угрожают коллекторы — куда обращаться

Угрозы со стороны представителей коллекторских фирм законом запрещены. К должникам нельзя применять не только физическую силу, но также психологическое воздействие. Ситуации, когда «серьезные ребята» угрожают убийством, обещают избить, изувечить, оставить инвалидом противозаконны. Как и угрозы разбить машину, поджечь дачу, уничтожить или повредить другое имущество.

«Запрещено применять методы воздействия, которые представляют опасность для жизни человека, здоровья людей, — уточняет Екатерина Антонова. — А также оказывать психологическое давление не только на должника, но и близких ему людей. Речь идет не только о непосредственных действиях со стороны коллекторов, но и устных угрозах, некорректных фразах, которые унижают честь и достоинство должника».

Если это происходит, пострадавшему нужно незамедлительно обращаться в полицию. Желательно приложить к своему заявлению доказательства агрессивного и незаконного поведения коллектора. Таким доказательством может служить видео на камере смартфона, видеорегистратора, аудиозапись с угрозами и показания свидетелей.

pixabay.com /

Как избавиться от звонков коллекторов

Заявление в полицию на незаконные действия представителей коллекторской формы может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Если в результате подобной «активности» у должника произошли нарушения здоровья, например, случился гипертонический криз на фоне хронического стресса, можно обращаться в суд, собрав медицинские документы, и требовать с обидчика не только компенсацию расходов на лечение, но и возмещение морального вреда.

Подобные жалобы рассматривают и органы прокуратуры: эта инстанция тоже должна следить за соблюдением законности работы коллекторов. Другие органы государственного контроля:

• региональная ФССП — жалобу можно отправить на сайте Федеральной службы судебных приставов;

• НАПКА — можно обратиться и в Национальную ассоциацию коллекторских агентств, уведомив о нарушениях в работе одного из представителей.

Если действия коллекторов связаны с долгом банку, необходимо отправить жалобу в само банковское учреждение, а также в Центральный банк России. Сделать это можно посредством интернет-приемной на сайте Центробанка.

Совет. Собирайте все подтверждения незаконной деятельности коллекторской фирмы. Сохраняйте sms-сообщения с угрозами, установите на телефон приложение для записи разговоров и фиксируйте каждый звонок. Эти доказательства пригодятся в дальнейших разбирательствах с обидчиком и могут стать основанием для лишения его права заниматься данным видом деятельности.

Куда жаловаться, если звонят коллекторы по чужому кредиту

Бывает и так, что у человека нет задолженности перед банком, но именно его номер попал в коллекторскую базу, как номер должника. И никакие объяснения, что это произошло по ошибке, и что долга не существует, от навязчивых звонков не спасают.

В этих случаях адвокат Екатерина Антонова советует не ждать, когда давление прекратиться, а брать инициативу в свои руки. В первую очередь, нужно обратиться в банк и попросить справку о том, что у вас нет кредиторской задолженности. Затем следует найти договор с оператором мобильной связи с указанием вашего телефонного номера, а если договора нет — запросить его онлайн на сайте оператора или в одном из ближайших отделений. Таким образом, удастся доказать, что данный номер принадлежит именно вам, а не тому человеку, у которого есть долг перед банком.

С этими документами нужно идти в коллекторское агентство: приехать в офис и объяснить, что работа в отношении вас проводится по ошибке. Если фирма зарегистрирована в другом городе и связаться с офисом нет возможности, нужно подать жалобу в местное отделение службы федеральных приставов. Сделать это можно онлайн на сайте ФССП.

«Также можно обратиться в банк, который и выступил инициатором взыскания задолженности с привлечением коллекторской организации, — уточняет Екатерина Антонова. — Информацию о банке должен предоставить коллектор. В банке нужно написать заявление и подтвердить, что вы не являетесь тем лицом, за которое вас принимают коллекторы».

Если же угрозы продолжаются, обращаться нужно в полицию и прокуратуру.

pixabay.com / StartupStockPhotos

Подают ли коллекторы в суд

У коллекторских компаний нет оснований и причин для подачи на должника в суд, они действуют другими методами. Поэтому угрозы о судебном или уголовном преследовании — не более чем попытка запугать, а такие попытки можно и нужно пресекать законными способами.

Как такового срока давности по задолженности коллекторам тоже не существует. Фирма лишь выполняет «заказ» кредитора, и прекращает работу в отношении должника либо после взыскания суммы долга, либо когда кредитор даст соответствующую «отмашку».

Третий способ завершить давление — обращаться в правоохранительные органы и контролирующие службы. И этот вариант адвокат Екатерина Антонова считает не менее действенным.

«В настоящее время к коллекторским агентствам предъявляются высокие требования, — отмечает эксперт, — за их деятельностью тщательно следят. Несколько лет назад ситуация с ними, действительно, носила сложный характер, но сегодня все изменилось».

По словам эксперта, на рынке подобных услуг практически не осталось «черных» фирм, готовых применять в работе незаконные методы. Коллекторская деятельность сегодня контролируется ФССП и Центробанком, и вылететь из реестра «официальных фирм» — значит, потерять возможность заработка, да еще и нарваться на уголовное преследование или крупный штраф.

Все больше компаний уделяют внимание своей репутации, а потому, если давление на вас осуществляется по ошибке, попробуйте просто обратиться в коллекторское агентство и объяснить ситуацию. Если компания ведет работу честно, сигнал обязательно примут к сведению, и ваш номер из базы обзвонов исключат.