Проливные дожди могут стать причиной наводнения в ЮАР

Претория, 30 апреля. Южноафриканская Республика оказалась под угрозой серьезных осадков. Государственная метеослужба предупредила о наводнении и снеге.

В провинциях Восточный Кейп и Квазулу-Натал в южной и юго-восточной частях страны пройдут обильные дожди. Уже с пятницы, 30 апреля, начнутся ливни. Они могут вызвать наводнения, которые повредят дороги и нарушат автомобильное движение.

При этом Дракенсберг, или Драконовы горы, которые проходят через ЮАР, Лесото и Эсватини, окажутся во власти снегопадов. Однако там осадки пройдут почти незаметно и не вызовут проблем. Синоптики отмечают, что в центре и на востоке республики температура воздуха останется низкой.

В середине апреля метеорологи зафиксировали необычное природное явление в Руанде — водяной смерч. Причиной воронки из воздуха и облаков крошечных капель воды стал холодный поток, который прошел над теплым озером Рюондо.