Попова оценила необходимость ограничить перемещения россиян из-за COVID-19

Москва, 30 апреля. Оснований ограничить передвижения граждан по территории России нет. Эпидемиологическая ситуация позволяет обойтись без радикальных мер, заявили в Роспотребнадзоре.

Глава ведомства Анна Попова призвала не расслабляться на фоне стабилизации обстановки с коронавирусом. Россиянам необходимо позаботиться о своем здоровье самостоятельно для избежания новых ограничений. Важно соблюдать санитарные правила во время пользования услугами общественного транспорта, посещения культурных или спортивных мероприятий.

«Внутри страны тоже ограничений никаких нет ничего не вводилось. И оснований эпидемиологических для этого нет сегодня никаких, люди совершенно свободны», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия-24».

В России в последнее время наблюдается заметное сокращение смертности от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом ранее заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.