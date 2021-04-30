Актриса Волкова рассказала, для чего надела полупрозрачное платье на ММКФ

Москва, 30 апреля. Известная российская актриса Екатерина Волкова поразила фотографов Московского кинофестиваля (ММКФ) своим роскошным нарядом.

Церемония закрытия ММКФ состоялась в столице 29 апреля. Звезды блистали на красной дорожке в дорогих нарядах от известных отечественных и зарубежных брендов. Однако 47-летняя Екатерина Волкова надела черное полупрозрачное платье с воротником, скрывающим шею.

При этом под тонкой тканью были отчетливо видны бюстгальтер и трусики артистки. Снимок с мероприятия она опубликовала в Instagram.

«Боже, у нее просвечивает нижнее белье! О, ужас! Ну, надеюсь, образ хотя бы запомнится», — шутливо написала Екатерина.

Волкова рассказала поклонникам, что надела платье для «услады» из глаз. По словам Екатерины, многие мужчины давно хотели, чтобы она «что-то показала». Артистка заметила, что сейчас такие платья — мировой тренд, поэтому надо идти в ногу со временем.

Звезда сериалов «Скорая помощь» и «Золото» была трижды замужем. Первым ее избранником стал мужчина по имени Алексей, у которого была судимость за угон автомобиля. В этом браке Волкова родила дочь Валерию. Второй раз она вышла замуж за продюсера Сергея Члиянца, в этом союзе не было детей. А от третьего супруга — ныне покойного Эдуарда Лимонова она родила сына Богдана и дочь Александру.