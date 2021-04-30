В США арестовали подозреваемых в похищении собак Леди Гаги

Лос-Анджелес, 30 апреля. Полицейские Лос-Анджелеса арестовали пятерых подозреваемых в стрельбе и похищении собак известной американской певицы Леди Гаги.

Накануне правоохранители предъявили трем задержанным обвинения в грабеже, заговоре с целью грабежа и покушении на убийство. Еще два человека проходят по уголовному делу в качестве соучастников, пишет издание TMZ. Полицейские считают, что один из пособников преступления уговорил свою знакомую получить вознаграждение за трех французских бульдогов Леди Гаги. В дальнейшем эти деньги он планировал разделить со всеми подельниками.

По данным полиции США, четверо из задержанных состоят в банде, которая занимается похищениями дорогих домашних животных. Они хотели поживиться за счет Леди Гаги и 24 февраля напали на помощника звезды, выгуливавшего собак.

Мужчине пригрозили оружием, но он отказался отдавать злоумышленникам питомцев, после чего в него выстрелили из пистолета. Одной собаке удалось сбежать от грабителей, а двух других позже нашли на улице. Пострадавший помощник певицы выжил после стрельбы, но долгое время находился в больнице.