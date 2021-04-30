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Филипп Киркоров откровенно рассказал, с чем связаны его изменения во внешности

Шоу-бизнес
Филипп Киркоров откровенно рассказал, с чем связаны его изменения во внешности
instagram.com  /  @fkirkorov

Москва, 30 апреля. Известный певец Филипп Киркоров рассказал о влиянии женщины, которая серьезно его изменила. Раскрывать подробности отношений с ней он не стал.

Певец стал гостем программы «Утро России» и сделал несколько откровенных заявлений. В частности, он опроверг уход со сцены, о котором говорили из-за его слов о новом этапе в жизни. Обмолвился артист и о личной жизни.

Ведущие поинтересовались, с чем связаны изменения во внешнем облике звезды и жизни в целом. Киркоров скрывать ничего не стал и открыто сказал: «Это влияние женщины».

«Это MARUV. Это мое вдохновение сегодня, моя муза. У меня есть еще одна муза из Молдовы», — откровенно сказал 54-летний исполнитель.

В свой день рождения Киркоров презентовал клип на песню Komilfo, которую записал вместе с MARUV. За несколько часов видео посмотрели более 100 тысяч пользователей YouTube.

Киркоров уже получил поздравления от родных и близких. Теплые слова высказали звезде и коллеги по сцене, в том числе Николай Басков и Ольга Бузова. Они с большим восторгом отметили талант исполнителя, назвав его уникальным артистом и королем.

киркоров личная жизнь maruv
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