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Королева-регент зулусов умерла через полтора месяца после восхождения на трон

Весь мир
Королева-регент зулусов умерла через полтора месяца после восхождения на трон
pixabay.com  / 

Претория, 30 апреля. Королева-регент племени зулусов Шийиве Мантфомби Дламини скончалась спустя полтора месяца после смерти короля Гудвилла Звелитини. Об этом сообщили во дворце монаршей семьи.

Дламини умерла в четверг, 29 апреля. Несколько дней назад 65-летнюю королеву госпитализировали. Подробности о ее заболевании не раскрываются.

«Королевская семья с глубоким потрясением и скорбью объявляет о неожиданной кончине Ее величества королевы Шийиве Мантфомби Дламини», — заявил принц Мангосуту Бутулези.

Он заверил, что никакого вакуума власти это не создаст. Однако, кто займет место Дламини, пока неизвестно. Зулусы — крупнейшая этническая группа Южноафриканской Республики, которая составляет примерно 18% всего населения страны. При этом власть короля племени распространяется и на тех представителей народа, кто живет в Малави, Мозамбике и Зимбабве.

Гудвилл Звелетники руководил племенем больше 50 лет. Он умер 12 марта и оставил после себя шесть вдов и 28 детей. В связи с этим трудно предсказать, кто станет следующим монархом.

юар зулусы
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