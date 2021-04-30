Алиса Казьмина пожаловалась, что ей вместе с детьми негде жить

Москва, 30 апреля. Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина заявила, что вместе с тремя детьми вскоре может остаться на улице.

Мать Аршавина требует от бывшей невестки Алисы Казьминой освободить жилплощадь. В доме, который принадлежит Аршавиным, проживает экс-супруга спортсмена с их общей дочерью Есенией и детьми от предыдущих отношений.

«Я защищаю своих детей и маму, на себя сил уже не хватает. Как я работать пойду? У меня ведь у младшей дочери даже прописки нет. Папа не прописывает», — пожаловалась Казьмина.

У матери Алисы есть небольшая квартира, на 38 квадратных метрах им вряд ли будет комфортно жить. Несмотря на большие проблемы со здоровьем, счастье детей для Казьминой стоит на первом месте. Она заверила, что для нее не важна больше красота, главное, чтобы близкие жили в нормальных условиях.

«Я борюсь за жизнь и неважно, с какими ногами и носом я буду. Просто хочу жить, потому что мама умрет от горя. Старший сын и две девочки как без меня?» — написала она в Instagram.

В последние месяцы здоровье 38-летней женщины сильно ухудшилось, она страдает от редкого аутоиммунного заболевания, обезобразившего ее лицо. При этом Казьмина не упустила случая сходить на ток-шоу к Андрею Малахову «Прямой эфир».

По мнению телеведущей Миланы Тюльпановой, бывшая супруга Аршавина просто пытается извлечь выгоду из своего положения.