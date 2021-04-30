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Бывшая возлюбленная Тимати спровоцировала слухи о свадьбе снимком в белом платье

Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати спровоцировала слухи о свадьбе снимком в белом платье
Pr Scr instagram.com  /  @volkonskaya.reshetova

Москва, 30 апреля. Экс-возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова сфотографировалась в белом платье, подозрительно напоминающем свадебное.

Новый снимок бывшей избранницы Тимати появился на ее странице в Instagram. На фото модель стоит на белоснежной каменной лестнице в длинном платье в пол, похожем на наряд невесты. Подписывать кадр Решетова не стала, оставив под ним лишь эмодзи в виде увядающей розы.

Новое фото экс-возлюбленной рэпера спровоцировало слухи о подготовке к свадьбе среди ее поклонников. Подписчики модели даже предположили, что она вступит в брак с Тимати. А в увядающей розе фанаты увидели намек на шоу «Холостяк», в котором сейчас участвует рэпер.

«Тимати выбрал тебя, да?»;

«Позови на свадьбу»;

«Настя, в этом платье появится в последней серии «Холостяка»;

«Все-таки свадьбе быть!»;

«Еще одна интриганка со смайликом увядающей розы. Посыл «Холостяку»?» — написали комментаторы.

Исследовательская компания Mediascope ранее проанализировала просмотры на российском ТВ и пришла к выводу, что шоу «Холостяк» с Тимати не увлекло зрителей. Рейтинги проекта находятся на низком уровне.

тимати звезды решетова
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