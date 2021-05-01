Энциклопедия военных преступников. Часть 1

Вторая Мировая война — трагическая страница истории всех стран, которая привела к пересмотру миропорядка. Международное сообщество договорилось приложить все усилия, чтобы избежать повторения кровопролития. Однако выводы, сделанные из Второй Мировой войны, сложно назвать полновесными: убийцам и карателям удалось избежать справедливого наказания. ФАН рассказывает о нацистских палачах, идеологах, предводителях зверских убийств и бесчинств, которые остались безнаказанными, в «Энциклопедии военных преступников».

Конрад Мейер-Хетлинг

wikipedia.org / Nurnberg, Germany. APO 696-A, US Army. Public Relations Photo Section Office Chief Counsel for War Crimes/ Общественное достояние

Конрад Мейер-Хетлинг известен как создатель Генерального плана «Ост» о закреплении господства Третьего рейха на территории Восточной Европы и СССР и истреблении коренного населения.

Профессор Конрад Мейер-Хетлинг до Второй Мировой войны работал доцентом в Геттингенском институте растениеводства и изучал сельскохозяйственное растениеводство. В 1932 году он начал политическую карьеру, стал депутатом от Национал-социалистической немецкой рабочей партии в городском совете и на следующий год вступил в ряды СС.

Мейер-Хетлинг продолжил научную деятельность, но помимо разработки аграрной программы Третьего рейха занялся исследованием жизненного пространства и региональным планированием. После начала Второй Мировой войны на передний план его деятельности вышел вопрос планирования расселения и поселения. Он является одним из разработчиков плана «Ост», который изменял сообразно пожеланиям рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

В 1945 году Мейер-Хетлинг попал в американский плен в Баварии и затем предстал перед Американским военным трибуналом в Нюрнберге на процессе по делу расовых учреждений СС. Во время суда Мейер-Хетлинг вводил судей в заблуждение о его участии в разработке плана «Ост», преуменьшал его размах и скрывал цели. В итоге суд решил, что он не несет ответственность за политику Гиммлера и оправдал его по двум из трех пунктов. Мейер-Хетлинга приговорили к двум годам и 10 месяцам тюрьмы. После освобождения он продолжил научную деятельность и стал профессором Ганноверского технического университета, где проработал до своего ухода на пенсию в 1968 году.

Главный разработчик плана истребления славянского народа, идейный националист получил символическое наказание и продолжил свою научную деятельность, будто бы никогда и не был причастен к зверствам.

Эрих фон Манштейн

wikipedia.org / Bundesarchiv / CC BY-SA 3.0 de

Немецкий генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн пользовался особым уважением в Вермахте и был неформальным лидером немецкого генералитета. Он был начальником штаба в группе армий «Юг» при захвате Польши в 1939 году, ему принадлежит идея вторжения во Францию.

Армия Манштейна в начале войны участвовала в захвате Прибалтики, затем войска под командованием Манштейна разбили силы Крымского фронта и взяли Севастополь. Манштейн издал приказ, в котором говорил о необходимости «жестокого наказания» советских евреев.

Позже армию под его командованием перебросили под Ленинград для решающего штурма. Зимой 1942–1943 года Манштейн отправился на помощь заблокированной в Сталинградском котле армии Паулюса, однако помочь 6-й армии ему не удалось. Отступая от Сталинграда, Манштейн применил тактику выжженной земли и уничтожил все населенные пункты, людей и скот.

В 1945 году он был арестован британскими войсками, а в 1950 году приговорен к 18 годам тюрьмы за «недостаточное внимание к защите жизни гражданского населения» и применение тактики выжженной земли. Однако уже в 1953 году Манштейна освободили. Более того, канцлер Конрад Аденауэр пригласил Манштейна в качестве внештатного советника по вопросам обороны, организации бундесвера и разработки военной доктрины ФРГ. Таким образом, один из самых уважаемых в Третьем рейхе военных начальников не только не был справедливо осужден, но и продолжил политическую карьеру.

Рудольф Бангерский

wikipedia.org / Exxu/ Общественное достояние

Рудольф Бангерский занимал командные посты в белой армии Александра Колчака, а после его поражения перебрался в Латвию. В течение двух лет Бангерский занимал пост министра обороны Латвии, а в 1936 году вышел на пенсию.

Однако Бангерский не оставил военное дело: в 1941 году он стал сотрудничать с пронацистскими политиками Латвии. В 1943 году Бангерский получил назначение на пост генерал-инспектора Латышского легиона СС, а затем стал начальником Комиссии войск СС и контролировал мобилизации латышей в войска Третьего рейха. После отступления немцев осенью 1944 года Бангерский отправился с ними в Германию, где стал президентом Латвийского национального комитета.

В 1945 году Бангерский был арестован английскими войсками и отправлен в лагерь, однако в том же году его освободили. Он продолжил размеренную жизнь немецкого гражданина в ФРГ. В 1958 году Бангерский скончался в автокатастрофе и был торжественно перезахоронен на Братском кладбище в Риге.

Примечательно, что среди наград, которых был удостоен Бангерский, — ордена Российской империи, так называемой Российской республики, созданной белым движением, Франции, Латвии, Литвы, Эстонии и Третьего рейха.

Несмотря на службу в рядах СС, Бангерский не только не был осужден, но после гибели его возвели в ранг героев Латвии.

Возрождение нацизма

Global Look Press / Victor Lisitsyn

С каждой годовщиной победы во Второй Мировой войне тенденция к оправданию нацистских преступников в Европе становится все более явной, а празднование победы все более скромным. Если в Западной Европе к ультраправым и неонацистским движениям относятся решительно негативно, пресекая любые попытки реабилитации нацизма, то в Восточной Европе, Прибалтике и на Украине шествия неонацистов — обычное явление. Все попытки осудить возрождение нацизма встречают сопротивление со стороны властей этих стран.

Ежегодно в Латвии 16 марта отмечается день памяти павших бойцов Латышского добровольческого легиона СС. В этот день в Риге проходят шествия бывших легионеров и латышских националистов. День выбран неслучайно: 16 марта легион вступил в бой с Красной армией под Ленинградом. В Киеве не первый год проходит шествие нацистов в честь дивизии «Галичина» — той, которая входила в СС и подчинялась Генриху Гиммлеру.