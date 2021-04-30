Актриса Анастасия Макеева публично призналась в любви бросившему семью Малькову

Москва, 30 апреля. Актриса и певица Анастасия Макеева публично обратилась к своему возлюбленному Роману Малькову, который ради нее оставил семью.

Личная жизнь Макеевой стала объектом внимания и вызвала осуждение со стороны поклонников. Многих возмутило, что актриса строит отношения с многодетным мужчиной, бросившим супругу и четверых детей. Однако волна негатива не повлияла на чувства певицы к жениху.

На своей странице в Instagram в разделе Stories Макеева показала, как они с Мальковым весело провели время на светском мероприятии. После этого звезда мюзиклов опубликовала кадры, снятые в автомобиле. Возлюбленный артистки находился за рулем, а она расположилась на переднем сиденье, сняв обувь и закинув ноги на панель приборов. Певица публично призналась Малькову в любви.

«Я люблю тебя, Роман! Ты лучший мужчина во вселенной! Если мне предложат вернуть все назад, чтобы поставить перед выбором: отказаться от тебя или пройти весь этот ад снова, отвечу — готова пройти! Тысячу раз! Даже если против меня будет весь мир. Я буду рядом!» — написала Макеева.

Бывшая жена возлюбленного актрисы Светлана ранее публично обратилась к Анастасии Макеевой. Она призналась, что отпустила экс-супруга, а также попросила не поливать ее имя грязью и не впутывать в этот конфликт детей.