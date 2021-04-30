Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 22:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:24
Общество
"День тишины" официально отменен в России
22:17
Общество
Я б в пожарные пошел, пусть меня научат
22:14
Политика
Владимир Путин подписал закон о штрафах за неуказание статуса СМИ-иноагента
22:03
Политика
Евросоюз оставил за собой право ввести ответные меры на санкции России
22:03
Общество
Бояться не стоит: адвокат рассказала, что делать, если угрожают коллекторы
22:00
Политика
Путин запретил забирать питомцев у должников
22:00
Общество
В Юрмале согласовали проведение «Бессмертного полка» на десять человек
22:00
Общество
Акушер-гинеколог объяснила, как менструация влияет на кожу лица
21:59
Происшествия
Из-за ДТП на трассе в сторону Ялты встала многокилометровая пробка
21:49
Общество
Путин подписал закон о создании условий для развития trade-in бытовой техники
21:47
Технологии
Вертолет Ingenuity осуществил очередной полет на Марсе после неудачной попытки
21:44
Весь мир
Проливные дожди могут стать причиной наводнения в ЮАР
21:36
Общество
Попова оценила необходимость ограничить перемещения россиян из-за COVID-19
21:36
Весь мир
Королева-регент зулусов умерла через полтора месяца после восхождения на трон
21:32
Шоу-бизнес
Актриса Волкова рассказала, для чего надела полупрозрачное платье на ММКФ
21:31
Шоу-бизнес
В США арестовали подозреваемых в похищении собак Леди Гаги
21:30
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров откровенно рассказал, с чем связаны его изменения во внешности
21:28
Шоу-бизнес
Алиса Казьмина пожаловалась, что ей вместе с детьми негде жить
21:27
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати спровоцировала слухи о свадьбе снимком в белом платье
21:26
Весь мир
Саммит лидеров Юга Африки о ситуации в Мозамбике перенесли на неопределенный срок
Все новости

Бритни Спирс похвасталась результатом похудения

Шоу-бизнес
Бритни Спирс похвасталась результатом похудения
Global Look Press  /  F. Sadou/AdMedia

Лос-Анджелес, 30 апреля. Известная американская певица и танцовщица Бритни Спирс опубликовала в Instagram видео, на котором она в ярком бикини показывает результаты своей диеты и тренировок.

Поп-принцесса нулевых сперва появляется в кадре в оранжевом бикини с вырезом в области груди, солнцезащитных очках и коричневых туфлях на каблуках. Затем Бритни Спирс переодевается в розовый купальник.

«В последние две недели я говорила, что должна вернуть свою форму, учитывая, что тело моего парня «горячее горячего». А я выглядела не очень и даже не знала, с чего начать. В итоге я много бегала, ела только полезную еду, была сознательной до тех пор пока не сорвалась. Прошлой ночью я съела бокс с орешками», — написала артистка.

Несмотря на отклонение от диеты, певица действительно похудела. Видео с танцующей в купальнике поп-звездой посмотрели более 1,1 млн раз. Поклонники пошутили, что ее парень не может тягаться с Бритни, потому что его единственная заслуга — быть «горячим», а она по-прежнему кумир миллионов.

Ранее Спирс заявила о своем желании судиться с родным отцом Джейми, который является ее опекуном. Звезда хочет самостоятельно распоряжаться финансами и ни перед кем не отчитываться о своих тратах.

диета похудение бритнис спирс
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 181669 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 173188 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 140453 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 136917 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 131182 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Все новости / Шоу-бизнес / Бритни Спирс похвасталась результатом похудения
Рейтинг@Mail.ru