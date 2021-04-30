Бритни Спирс похвасталась результатом похудения

Лос-Анджелес, 30 апреля. Известная американская певица и танцовщица Бритни Спирс опубликовала в Instagram видео, на котором она в ярком бикини показывает результаты своей диеты и тренировок.

Поп-принцесса нулевых сперва появляется в кадре в оранжевом бикини с вырезом в области груди, солнцезащитных очках и коричневых туфлях на каблуках. Затем Бритни Спирс переодевается в розовый купальник.

«В последние две недели я говорила, что должна вернуть свою форму, учитывая, что тело моего парня «горячее горячего». А я выглядела не очень и даже не знала, с чего начать. В итоге я много бегала, ела только полезную еду, была сознательной до тех пор пока не сорвалась. Прошлой ночью я съела бокс с орешками», — написала артистка.

Несмотря на отклонение от диеты, певица действительно похудела. Видео с танцующей в купальнике поп-звездой посмотрели более 1,1 млн раз. Поклонники пошутили, что ее парень не может тягаться с Бритни, потому что его единственная заслуга — быть «горячим», а она по-прежнему кумир миллионов.

Ранее Спирс заявила о своем желании судиться с родным отцом Джейми, который является ее опекуном. Звезда хочет самостоятельно распоряжаться финансами и ни перед кем не отчитываться о своих тратах.