Кожевникова оправдалась за неудачные кадры на ММКФ

Москва, 30 апреля. Актриса Мария Кожевникова, которую упрекнули за полноту, резко ответила хейтерам и подчеркнула, что лишний вес не мешает ей любить себя.

Знаменитость появилась на Московском международном кинофестивале (ММКФ) в длинном платье, верх которого был темно-зеленого цвета, а нижняя часть — фиолетового. Некоторые подписчики, увидев звезду, указали ей на лишний вес. Актриса терпеть хамское отношение не стала.

«Даже при +7 кг я ощущаю себя красивой и готова к хейту. Пусть вежливые люди поупражняются», — ответила она злопыхателям.

Более того, звезда «Универа» объяснила, что набор веса связан с гормональным сбоем, вызванным проблемами с щитовидной железой.

Кроме того, немаловажную роль при съемках играет ракурс. По словам Кожевниковой, некоторые фотографы намеренно делают неудачные снимки.

«Раскрою секрет, некоторые СМИ специально делают кадры похуже, чтобы вызвать резонанс и интерес, — оправдалась артистка на своей странице в Instagram. — Вот вам видео, где фотошоп невозможен, но пишу я этот пост не для того, чтобы показать себя прекрасную, а поддержать людей, которые чувствуют себя некомфортно из-за лишнего веса!».

Актриса сделала паузу в своей кинокарьере, но в прошлом месяце заверила поклонников, что совсем скоро вернется в индустрию. Она раскрыла подробности нового проекта.