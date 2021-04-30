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Саммит лидеров Юга Африки о ситуации в Мозамбике перенесли на неопределенный срок
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Саммит лидеров Юга Африки о ситуации в Мозамбике перенесли на неопределенный срок

Весь мир
Саммит лидеров Юга Африки о ситуации в Мозамбике перенесли на неопределенный срок
flickr.com  /  Global Water Partnership - a water secure world

Габороне, 30 апреля. Саммит Сообщества развития Юга Африки (САДК), назначенный на конец апреля, перенесли на более поздний срок. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Ботсваны Батлхалефи Лигаджанг.

Лидер африканского государства Мокветси Масиси не смог посетить столицу Мозамбика Мапуту и выступить там в роли председателя. Причиной этого стал коронавирус, который обнаружили у одного из сотрудников администрации главы Ботсваны.

Кроме того, от встречи пришлось отказаться и президенту Южноафриканской Республики Сирилу Рамафоса. Он возглавляет Орган по политике, обороне и безопасности САДК. Это подразделение состоит из 16 участников и отвечает за мир и стабильность в регионе. Именно оно несло ответственность за организацию заседания.

Согласно заявлению местных властей, Рамафоса занят расследованием коррупции в стране и должен выступить с показаниями перед специальной комиссией. В связи с этим мероприятие пришлось отменить.

«Лидеры договорились перенести саммит. Президент Мокветси Масиси не сможет присутствовать, он находится на карантине. Президент Сирил Рамафоса помогает комиссии по расследованию коррупции», — объяснил представитель главы Ботсваны.

Изначально встречу запланировали на 29 апреля, но в силу обстоятельств от нее отказались, а новую дату еще не выбрали. Представители Ботсваны, ЮАР и Зимбабве собирались обсудить с Мозамбиком ситуацию в ее северной провинции Кабу-Делгаду. Регион сильно пострадал от атак радикальных исламистов.

Последнее заседание САДК состоялось в начале апреля. Его причиной стало нападение террористов на город Пальма в Мозамбике. Тогда участники договорились совместно противостоять угрозе, но не решили, каким образом это делать. Оставшиеся вопросы они отложили до саммита, который пока так и не состоялся.

ботсвана садк масиси
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