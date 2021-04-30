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Анфисе Чеховой продемонстрировали унитаз с биде за 380 тысяч рублей

Шоу-бизнес
Анфисе Чеховой продемонстрировали унитаз с биде за 380 тысяч рублей
instagram.com  /  @achekhova

Москва, 30 апреля. Актриса и телеведущая Анфиса Чехова показала поклонникам удивительный унитаз, обладающий большим набором функций и отличающийся очень высокой стоимостью.

На своей странице в Instagram Чехова напомнила, что стала амбассадором бренда сантехники. Знаменитость отметила, что не стесняется говорить с поклонниками на пикантные темы.

«Обещала вам показать самый шикарный из всех существующих туалетов», — написала актриса.

Телеведущая опубликовала видео, снятое в салоне сантехники. Консультант продемонстрировал Чеховой унитаз с биде, который реагирует на приближение человека и поднимает крышку. Кроме того, сантехническое чудо подогревает сиденье, удаляет запахи и обладает режимом сушки.

Управлять унитазом можно с помощью пульта или со смартфона. Стоимость такого предмета сантехники, как отметил консультант, составляет от 380 тысяч рублей. Подписчики Чеховой заинтересовались, какими еще функциями обладает унитаз, а также восхитились талантами звезды.

«Варит ли этот унитаз борщ?»;

«О да, это чудо техники»;

«Анфиса, ты молодец. Не каждый может красиво рекламировать унитазы», — написали комментаторы.

Анфиса Чехова не стесняется демонстрировать в Instagram не только унитазы, но и свою фигуру. Например, ранее актриса порадовала фанатов снимком в красном бикини.

унитаз чехова телеведущая
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Все новости / Шоу-бизнес / Анфисе Чеховой продемонстрировали унитаз с биде за 380 тысяч рублей
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