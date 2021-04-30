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Анастасия Решетова спровоцировала слухи о беременности

Шоу-бизнес
Анастасия Решетова спровоцировала слухи о беременности
Pr Scr instagram.com  /  @volkonskaya.reshetova

Москва, 30 апреля. Бывшую возлюбленную рэпера Тимати, модель Анастасию Решетову подозревают в беременности. Знаменитость заметили с округлившимся животом.

Слухи о беременности Решетовой спровоцировали кадры, опубликованные в Instagram Stories блогера Ангелины Дубровской, по совместительству являющейся пиар-менеджером модели. Она показала, как выбирает обновки в магазине с помощью консультанта по стилю, а Решетова при этом составила ей компанию.

На одном из видео Дубровская снимала себя в зеркало, при этом бывшая возлюбленная Тимати стояла на заднем плане, поглаживая округлившийся живот. Блогер поспешила удалить Stories, но видео опубликовали Telegram-каналы. Комментаторы обсудили возможную беременность звезды, но не все поверили, что Решетова действительно в положении.

«На то она и пиарщица, чтоб снимать такие видосы»;

«Поэтому она в «Топ-модели» в обмороки падала?»;

«Пельменей поела да и все», — написали пользователи соцсетей.

Анастасия Решетова воспитывает сына от Тимати Ратмира. С рэпером модель официально рассталась еще прошлым летом, но поклонники подозревают, что пара до сих пор вместе.

Экс-возлюбленная Тимати ранее разозлила фанатов, показав снимки «без макияжа». Подписчики модели заметили косметику на лице Решетовой на этих фото.

тимати звезды решетова
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