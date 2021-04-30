Франция огромной бутылкой шампанского поздравила Россию с годовщиной Победы

Париж, 30 апреля. Французские производители шампанского передали в российское посольство шестилитровую керамическую бутылку игристого напитка.

Подарок преподнесли в качестве поздравления с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Авторами инициативы выступили основатели франко-российской компании Very Champagne Жан-Эммануэль Афота, Витольд Изи и Кристьян Мерль д"Обинье. Таким образом представители организации хотели поддержать россиян на фоне затянувшейся пандемии коронавирусной инфекции.

Советник-посланник посольства РФ в Париже Александр Зезюлин поблагодарил французских производителей за то, что в стране помнят о героизме советского народа.

«Мы очень рады принять почтение иностранцев, которые знают и ценят героизм нашего народа в этой ужасной войне», — отметил Зезюлин.

Жителям Италии предложили попробовать алкогольные напитки и закуски, которые подают за столом у русских. Итальянцы рассказали о впечатлениях и выбрали фаворита.