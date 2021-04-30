«От Калининграда до Владивостока»: чем интересны региональные СМИ?

В информационном поле страны существуют не только крупные федеральные СМИ, не стоит забывать и о региональной повестке. В ходе брифинга Медиагруппы «Патриот» «От Калининграда до Владивостока» руководитель медиагруппы Николай Столярчук вместе с коллегами и единомышленниками из российских регионов обсудили совместную работу, а также самые интересные проекты и новости.

Медиагруппа «Патриот» была основана в октябре 2019 года, но несмотря на столь короткий срок деятельности, в ее состав уже входит порядка 60-ти изданий.

«Мы уверенно движемся к нашей первой сотне членов Медиагруппы и партнеров. Учредителями Медиагруппы в свое время выступили Федеральное агентство новостей, «Народные новости», «Политика сегодня», «Экономика сегодня» и популярный ведущий, политический блогер Руслан Осташко», — говорит Столярчук.

Совсем недавно в число постоянных партнеров Медиагруппы «Патриот» вошел один из самых крупных на Дальнем Востоке медиахолдингов — PrimaMedia. Какие новости интересны жителям этого региона рассказал генеральный директор компании Виктор Суханов.

«Оказалось, что интервью с чиновниками могут и должны быть востребованы, это интересно и с этим можно работать. Получился нативный интересный продукт. Большим интересом отличается контент, связанный с выборной тематикой», — отмечает Суханов.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

По его словам, аудитория с интересом воспринимает и иной контент, к примеру, криминальный, если он хорошо подан. Но эта заинтересованность также зависит и от территории региона, так как он включает в себя 11 субъектов. Стоит также отметить, что компания продолжает активно работать в Корее.

Наравне с криминалом и политикой в области главных информационных поводов выступает культура. Здесь нельзя не отметить старейшее СМИ России — «Литературную газету», которое также является постоянным партнером Медиагруппы «Патриот». Главный редактор издания Максим Замшев рассказал о новостях, которым в России должны уделять особое внимание.

Prt Scr youtube.com / Litclub TV

«Не стоит обращать внимание на разные желтые события, которые часто освещают СМИ. Следует отмечать то, что происходит в российско-культурном поле позитивное, интересное, то, что скрепляет нашу духовность, нашу государственность», — подчеркнул Замшев.

Также он отметил работу издания в Донецке на форуме «Единство русских», где обсуждалась поддержка писателей, и обратил внимание на вопросы патриотизма в стране. Этот же вопрос в более широком смысле был раскрыт учредителем, главным редактором ИА «Ветеранские вести» Вячеславом Калининым. Он поделился своими мыслями о попытках европейских и некоторых азиатских стран умолить историю СССР в победе над фашистами.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

«Существует стереотип о том, что нас не слышат, нас не знают, но опыт показал, что на самом то деле общество неплохо относится к России. На самом деле мы поддерживаем ветеранов польской республики в вопросе памятника советским воинам. Самый лучший способ ответа — приведение фактов», — отмечает Калинин.

Говоря о фактах, стоит отметить заключительные слова Николая Столярчука о том, что интересная повестка присутствует не только в федеральных СМИ.