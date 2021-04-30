Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 00:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:55
Технологии
Apple случайно рассекретила дату поступления новых гаджетов в магазины
23:44
Шоу-бизнес
Гузеева поддержала столкнувшуюся с хамами Кудрявцеву
23:42
Политика
Путин подписал закон о новых правилах размещения социальной рекламы в Сети
23:38
Общество
Получивший гражданство РФ Стивен Сигал решил продать особняк в Аризоне
23:34
Шоу-бизнес
Украинская певица вслед за Ани Лорак обвинила Меладзе в домогательствах
23:33
Общество
Росстат представил данные по смертности среди пациентов с COVID-19
23:32
Политика
Захарова лаконично ответила на заявление спикера ЕП из-за санкций России
23:31
Политика
Путин утвердил новые правила прохождения медосмотра перед призывом в армию
23:30
Общество
«От Калининграда до Владивостока»: чем интересны региональные СМИ
23:26
Общество
ВОЗ разрешила применение вакцины Moderna в чрезвычайных ситуациях
23:15
Общество
Путин узаконил запрет иметь вид на жительство за рубежом для госслужащих
23:08
Общество
Пенсионеры в Нидерландах заселились в первый напечатанный на 3D-принтере дом
23:00
Общество
Любовь в долг: Сексолог объяснил, почему брошенные мужчины требуют вернуть подарки
23:00
Общество
Впервые в России пещеру оборудуют для инвалидов: что ждет гостей в крымской «Тавриде»
22:57
Политика
SPA-вагоны для туристических поездов могут появится в России
22:43
Шоу-бизнес
«Честное» селфи Дмитрия Маликова разделило поклонников на два лагеря
22:39
Общество
МО РФ представило информацию о проведении парадов и салютов в День Победы
22:24
Общество
«День тишины» при многодневном голосовании официально отменен в России
22:17
Общество
Я б в пожарные пошел, пусть меня научат
22:14
Политика
Владимир Путин подписал закон о штрафах за неуказание статуса СМИ-иноагента
Все новости

«От Калининграда до Владивостока»: чем интересны региональные СМИ

Общество
«От Калининграда до Владивостока»: чем интересны региональные СМИ
Федеральное агентство новостей  / 

В информационном поле страны существуют не только крупные федеральные СМИ, не стоит забывать и о региональной повестке. В ходе брифинга Медиагруппы «Патриот» «От Калининграда до Владивостока» руководитель медиагруппы Николай Столярчук вместе с коллегами и единомышленниками из российских регионов обсудили совместную работу, а также самые интересные проекты и новости.

Медиагруппа «Патриот» была основана в октябре 2019 года, но несмотря на столь короткий срок деятельности, в ее состав уже входит порядка 60-ти изданий.

«Мы уверенно движемся к нашей первой сотне членов Медиагруппы и партнеров. Учредителями Медиагруппы в свое время выступили Федеральное агентство новостей, «Народные новости», «Политика сегодня», «Экономика сегодня» и популярный ведущий, политический блогер Руслан Осташко», — говорит Столярчук.

Совсем недавно в число постоянных партнеров Медиагруппы «Патриот» вошел один из самых крупных на Дальнем Востоке медиахолдингов — PrimaMedia. Какие новости интересны жителям этого региона рассказал генеральный директор компании Виктор Суханов.

«Оказалось, что интервью с чиновниками могут и должны быть востребованы, это интересно и с этим можно работать. Получился нативный интересный продукт. Большим интересом отличается контент, связанный с выборной тематикой», — отмечает Суханов.  

«От Калининграда до Владивостока»: чем интересны региональные СМИ?
Федеральное агентство новостей  / Федеральное агентство новостей

По его словам, аудитория с интересом воспринимает и иной контент, к примеру, криминальный, если он хорошо подан. Но эта заинтересованность также зависит и от территории региона, так как он включает в себя 11 субъектов. Стоит также отметить, что компания продолжает активно работать в Корее.

Наравне с криминалом и политикой в области главных информационных поводов выступает культура. Здесь нельзя не отметить старейшее СМИ России — «Литературную газету», которое также является постоянным партнером Медиагруппы «Патриот». Главный редактор издания Максим Замшев рассказал о новостях, которым в России должны уделять особое внимание.

«От Калининграда до Владивостока»: чем интересны региональные СМИ?
Prt Scr youtube.com  /  Litclub TV

«Не стоит обращать внимание на разные желтые события, которые часто освещают СМИ. Следует отмечать то, что происходит в российско-культурном поле позитивное, интересное, то, что скрепляет нашу духовность, нашу государственность», — подчеркнул Замшев.

Также он отметил работу издания в Донецке на форуме «Единство русских», где обсуждалась поддержка писателей, и обратил внимание на вопросы патриотизма в стране. Этот же вопрос в более широком смысле был раскрыт учредителем, главным редактором ИА «Ветеранские вести» Вячеславом Калининым. Он поделился своими мыслями о попытках европейских и некоторых азиатских стран умолить историю СССР в победе над фашистами.

«От Калининграда до Владивостока»: чем интересны региональные СМИ?
Федеральное агентство новостей  / Федеральное агентство новостей

«Существует стереотип о том, что нас не слышат, нас не знают, но опыт показал, что на самом то деле общество неплохо относится к России. На самом деле мы поддерживаем ветеранов польской республики в вопросе памятника советским воинам. Самый лучший способ ответа — приведение фактов», — отмечает Калинин.

Говоря о фактах, стоит отметить заключительные слова Николая Столярчука о том, что интересная повестка присутствует не только в федеральных СМИ.

«Мы забываем о региональной повестке. Мы будем стараться чаще проводить такие брифинги и показывать разнообразные СМИ», — заключил руководитель Медиагруппы «Патриот».

сми новости патриот патриотизм литературная газета столярчук primamedia суханов
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 183970 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 174371 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 142609 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 140357 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 132376 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Все новости / Общество / «От Калининграда до Владивостока»: чем интересны региональные СМИ
Рейтинг@Mail.ru